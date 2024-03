Florin Manea forţează transferul unui alt jucător din naţionala României în Premier League: "Are valoare, joacă bine! " - Antena Sport

Florin Manea forţează transferul unui alt român în Premier League

Anunţul bombă făcut de Manea

Fenomenul televiziunii în România: Chefi la cuțite. Noua generație. Din 18 Martie, Luni, Marți și Miercuri 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY. Hai la masă, România! Florin Manea forţează transferul unui alt jucător din naţionala României în Premier League. Agentul lui Radu Drăguşin a spus încearcă să îl ducă pe Denis Drăguş în Premier League. Drăguş este împrumutat de Standard Liege la Gaziantep, fosta echipă a lui Marius Şumudică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Manea mizează şi pe faptul că Drăguş are şanse mari să fie convocat de Eci Iordănescu pentru EURO 2024. La începutul acestui an, Florin Manea a intermediat transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham. Drăguş a marcat 11 goluri în toate competiţiile pentru Gaziantep în acest sezon şi este cotat la 2 milioane de euro.

Florin Manea forţează transferul unui alt jucător din naţionala României în Premier League

„Vorbesc cu Denis, dar mai am şi alte lucruri de făcut. Trebuie să lucrez pentru Albert Guðmundsson de la Genoa, care are o cotă foarte bună acum. Juve şi cei din Anglia, de pe aici… Am Dina Grameni de la Farul, mă ocup de el şi pentru suma corectă… Drăguş joacă bine. Mi-aş dori, vorbesc mereu cu el, îmi doresc să colaborez cu el. Îmi doresc să îl şi ajut.