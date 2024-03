Deian Sorescu şi Denis Drăguş au marcat în Gaziantep - Beşiktaş 2-0! Victorie mare pentru fosta echipă a lui Marius Şumudică! - Antena Sport

Reclamă

Selcuk Inan i-a luat locul lui Şumudică. Antrenorul turc a debutat într-un meci foarte greu, dar a reuşit o victorie importantă. Beşiktaş rămâne pe locul 4 în prima ligă turcă în urma acestei înfrângeri, cu 46 de puncte.

Niţă, Sorescu, Maxim şi Drăguş au fost titulari în meciul Gaziantep – Beşiktaş 2-0. Sorescu şi Drăguş au marcat şi i-au adus o victorie foarte importantă lui Selcuk Inan, la debutul acestuia pe banca lui Gaziantep.

🇹🇷 Goal: Sorescu | Gaziantep FK 1-0 Beşiktaşpic.twitter.com/pdjhQcMTgG

— FootColic ⚽️ (@FootColic) March 11, 2024

🇹🇷 Goal: Denis Draguş | Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş pic.twitter.com/OuVQ6raRGt

— FootColic ⚽️ (@FootColic) March 11, 2024

„M-au sunat două cluburi din liga naţională, care erau în play-out, nu se pune problema. Nu ştiu nimic, nu am nicio discuţie cu domnul Rotaru, n-am avut şi nu e fair-play să am o discuţie cu el atât timp cât cei de acolo au antrenor, joacă derby-ul acum cu cealaltă echipă din Craiova. Nu s-a pus problema. Nu e frumos să discutăm despre o echipă care are antrenor.

Dacă vreo echipă va rămâne fără antrenor, există şi posibilitatea să rămân în ţară, dar prioritatea e să plec în străinătate. Mă odihnesc două, trei luni şi apoi plec. Ori mă întorc în Golf, ori în Turcia, vedem”, a spus Marius Șumudică, la sosirea în țară.

