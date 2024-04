"Și eu aș încerca asta" Jose Mourinho a propus ca fotbalul să se joace fără portari! Declarația prin care a uimit pe toată lumea - Antena Sport

Catamo a reuşit prima „dublă” a carierei într-un moment crucial din lupta pentru titlu. După ce a deschis scorul încă din minutul 1 şi şi-a văzut echipa egalată, jucătorul cotat la 8 milioane de euro a reuşit o execuţie de senzaţie în minutul 90+1. Sub ochii lui Mourinho, liber de contract, Catamo nu i-a dat nicio şansă portarului Benficăi.

Geny Catamo a izbucnit în plâns imediat după ce a văzut mingea în poartă şi a sărbătorit, alături de coechipieri, în faţa fanilor.

„Această dublă înseamnă mult pentru mine şi pentru grup. Este o victorie importantă, iar lacrimile descriu tot! Nu am cuvinte, sunt foarte fericit pentru această victorie! Nu am câştigat încă nimic, trebuie să ne gândim la fiecare meci în parte. Să ne concentrăm la meciul cu Gil Vicente, pentru că încă nu am câştigat nimic.

Dedic golul copilului meu şi soţiei însărcinate, lor le dedic reuşitele mele. Sper să primesc şi un sărut acasă!”, a spus Geny Catamo la finalul meciului.