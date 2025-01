Steven Gerrard a plecat de la Al-Ettifaq! Reacţia fostului căpitan de la Liverpool - Antena Sport

Tehnicianul Steven Gerrard a renunţat de comun acord cu clubul la funcţia de antrenor al echipei Al-Ettifaq, după 18 luni de contract, relatează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul antrenor al echipelor Aston Villa şi Rangers s-a alăturat clubului din Arabia Saudită în iulie 2023. Gerrard, fostul mijlocaş al Angliei şi al lui Liverpool, a semnat o prelungire a contractului cu doi ani în ianuarie 2024, astfel că acordul urma să îl menţină la club până în 2027.

Steven Gerrard a plecat de la Al-Ettifaq

Dar Al-Ettifaq a câştigat doar cinci din cele 17 meciuri de campionat din acest sezon şi este la cinci puncte deasupra zonei de retrogradare.

„Fotbalul este imprevizibil şi uneori lucrurile nu merg aşa cum ne dorim”, a spus Gerrard. „Cu toate acestea, plec cu mare respect pentru club şi ţară. Nu am nicio îndoială că munca depusă va aduce succes în viitor şi urez echipei toate cele bune pentru restul sezonului. Din prima zi am fost primit cu căldură şi m-am bucurat de şansa de a lucra într-o ţară nouă, cu o cultură diferită. În general, am învăţat multe şi a fost o experienţă pozitivă atât personal, cât şi pentru familia mea„, a declarat Gerrard, conform news.ro.

După o carieră de jucător strălucită la Liverpool şi în Anglia, Gerrard, în vârstă de 44 de ani, şi-a început cariera de manager la Rangers în 2018 şi a condus clubul la primul său titlu în Scottish Premiership în 10 ani în 2020-21.