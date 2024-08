Vinicius a refuzat un contract de un miliard de euro ca să rămână la Real Madrid - Antena Sport

„Copa America s-a încheiat şi este timpul să reflectăm, să ştim cum să gestionăm înfrângerea. Sentimentul de frustratea loveşte din nou.

Am greşit când am luat cele două cartonaşe galbene şi am urmărit eliminarea din afara terenului. De data asta e vina mea. Îmi cer scuze pentru asta. Ştiu să ascult criticile. Cele mai dure, credeţi-mă, vin de la mine.

Călătoria mea la echipa naţională, din fericire, este la început. Alături de coechipierii mei voi avea şansa de a readuce echipa naţională acolo unde merită. Vom reveni în top! Vă iubesc şi rămânem împreună”, a scris Vinicius, pe contul său de Instagram.