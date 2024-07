Vinicius, mesaj emoţionant după eliminarea Braziliei de la Copa America: "De data asta e vina mea". Ce le-a promis fanilor - Antena Sport

Vinicius a transmis un mesaj emoţionant după eliminarea Braziliei de la Copa America. În sferturile de finală, Selecao a pierdut la loviturile de departajare duelul cu Uruguay.

Vinicius, starul lui Real Madrid, nu a fost disponibil pentru duelul cu Uruguay din cauza unei suspendări. El a fost avertizat în meciurile cu Paraguay şi Columbia din faza grupelor, astfel încât a ratat meciul din sferturi.

Vinicius, mesaj emoţionant după eliminarea Braziliei de la Copa America: „De data asta e vina mea”. Ce le-a promis fanilor

La aproape 36 de ore de la eliminarea Braziliei, Vinicius şi-a cerut scuze şi declarat că se simte vinovat pentru părăsirea prematură a turneului. El şi-a cerut scuze pentru faptul că a luat cele două cartonaşe galbene în faza grupelor dar le-a promis fanilor că îşi va lua revanşa şi că Brazilia va reveni în top:

„Copa America s-a încheiat şi este timpul să reflectăm, să ştim cum să gestionăm înfrângerea. Sentimentul de frustratea loveşte din nou.

Am greşit când am luat cele două cartonaşe galbene şi am urmărit eliminarea din afara terenului. De data asta e vina mea. Îmi cer scuze pentru asta. Ştiu să ascult criticile. Cele mai dure, credeţi-mă, vin de la mine.