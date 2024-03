Gică Hagi a fost la baza lui Real Madrid, înainte de Columbia - România: „M-am întâlnit cu Ancelotti!” - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Gică Hagi a comparat baza construită la Farul cu cea a „galacticilor” și a tras imediat concluzia.

„Am vrut să văd echipa națională, am fost puțin și pe la Real Madrid, să îmi văd foști colegi cu care am jucat. Am profitat de această pauză, să îi mai văd!

Reclamă

Butragueno e mâna dreaptă a lui Perez, mai sunt foști colegi în cadrul clubului. Am vizitat baza, am mai vorbit de una și de alta. M-am întâlnit și cu Ancelotti, i-am dat bună ziua.

(n.r. Ți-au lăudat baza?) Nu, nu. Am vrut să văd cum sunt organizați. Mi-am dat seama că a mea este ca degetul mic! Cât am putut, am făcut”, a spus Gică Hagi, la digisport.ro.

Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce Ianis Hagi a marcat în Columbia – România

Ianis Hagi a început ca rezervă duelul cu Columbia, însă a fost trimis în teren în minutul 56, atunci când l-a înlocuit pe Valentin Mihăilă. Internaţionalul român de la Alaves a avut o evoluţie excelentă în duelul cu sud-americani.

Reclamă 4 / 0/3

Gică Hagi a tras concluziile, după evoluţia lui Ianis Hagi din meciul cu Columbia. „Regele” a subliniat că fiul său a avut evoluţii solide la echipa naţională, încă de la debutul sub tricolor. Gică Hagi a mai declarat că Ianis şi Dennis Man sunt jucătorii decisivi de la echipa naţională, fiind extrem de fericit de nivelul la care a ajuns fiul său. „A intrat foarte bine. A făcut-o cum o face din 2021. El și cu Man sunt jucători decisivi la națională. Dacă nu mă înșel vizavi de statistică. Își face treaba, vine cu drag la echipa națională. Mă bucur că îi merge bine. Să o țină tot așa. Am și eu un băiat și sunt fericit că practică fotbal, a ajuns la un anumit nivel foarte bun și de aceea am și mers la Madrid să văd meciul”, a declarat Gică Hagi, după ce s-a întors de la Madrid, conform sport.ro.

Ar trebui să fie convocat Ianis Hagi la EURO 2024 dacă nu va juca la Alaves în următoarea perioadă? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...