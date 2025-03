Gică Hagi, dezvăluire senzaţională despre Ianis: "A semănat cu nevastă-mea, a stat mult la GYM" - Antena Sport

Gică Hagi a făcut o dezvăluire senzaţională despre Ianis. La lansarea cărţii autobiografice, Gică Hagi a spus că Ianis Hagi a trebuit să stea mai mult în sala de forţă.

Spre deosebire de Ianis, Gică Hagi a spus că el nu a avut nevoie să stea mult în sala de forţă pentru că a fost „înzestrat din naştere” cu aceste calităţi fizice.

Gică Hagi, dezvăluire senzaţională despre Ianis

„Eu cred că poţi să joci un fotbal foarte bun dacă ai o tehnică individuală foarte bună. Ca să ajungi acolo la nivelul cel mai mare. Cred cu tărie că primul lucru cu care te naşti şi ţi-l dau părinţii sunt calităţile mentale. ADN-ul pe care îl au părinţii ţi-l transmit şi ţie. Partea a doua e fizică, forţa. Dacă nu o ai, trebuie să te antrenezi mai mult. Ianis a semănat cu nevastă-mea, a trebuit să stea în GYM mai mult, eu am stat foarte puţin. Mie mămica şi tăticul mi-au dat această forţă şi am fost testat. A trebuit să nu lucrez foarte mult în sala de gimnastică„, a spus Gică Hagi într-o conferinţă de presă.

Gică Hagi, discurs uriaş la lansarea cărţii autobiografice

Gică Hagi a avut un discurs uriaş la lansarea cărţii autobiografice. Gică a dezvăluit care a fost secretul carierei sale impresionante. La lansarea cărţii autobiografice au fost prezenţi colegii din Generaţia de Aur, dar şi Mircea Lucescu. De asemenea, Hagi a dezvăluit şi motivul pentru care a decis să se retragă din fotbal.

„Am încercat să devin cel mai bun, nu ştiu dacă am devenit cel mai bun. De ce Drumul Meu? Pentru că am fost un copil de la Săcele care a iubit mingea. Am avut cei mai buni profesori care m-au ajutat, am devenit mai bun. Şi toţi colegii meci care au fost cu mine m-au ajutat să fiu mai bun. M-au ajutat, am realizat totul împreună. Echipa câştigă trofee, jucătorul face diferenţa. În drumul meu, de mic şi până în momentul de faţă, m-am întors la Constanţa. Viaţa este o călătorie şi iei decizii. În criză de spaţiu şi timp, trebuie să iei decizii. Dacă nu luam decizii în anumite momente, nu făceam performanţă. Am ajuns în primii 100 din lume din toate timpurile. Am fost ambiţios şi să fiu mai buni decât ei. Îmi place să câştig. Ambiţia m-a făcut să am o carieră lungă, până la 36 de ani şi jumătate. M-am retras pentru că nu mai puteam să mă antrenez„, a spus Gică Hagi.