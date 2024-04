Gică Hagi, genial când a fost întrebat de Manchester City - Real Madrid: "M-ai prins în ofsaid! Am şi momente din astea!" - Antena Sport

Gică Hagi a avut un răspuns genial când a fost întrebat de Manchester City – Real Madrid. Managerul celor de la Farul a spus că nu a văzut nebunia din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Hagi a apucat doar să se uite la Corvinul Hunedoara cu FC Voluntari, prima semifinală a Cupei României. Hagi a ratat marele duel din Liga Campionilor, dintre Guardiola şi Ancelotti.

Gică Hagi, genial când a fost întrebat de Manchester City – Real Madrid

„Am spus și echipei: am dormit și nu am văzut niciun minut. Este prima oară când am adormit mai devreme. Am avut o zi plină, am muncit mult și nu am mai rezistat. Am văzut meciul de Cupă, dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari, am urcat în cameră și am adormit.