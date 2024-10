Gică Popescu împlinește 57 de ani: "Starea mea fizică este net inferioră vârstei!". Cum își va sărbători ziua de naștere "Baciul" - Antena Sport

Gică Popescu împlinește astăzi 57 de ani. Fostul fundaș al Generației de Aur anunță că este într-o formă fizică excelentă și a dezvăluit cum își va sărbători ziua de naștere.

Al treilea cel mai selecționat tricolor (115), după Dorinel Munteanu (134) și Gică Hagi (125), va petrece momentul festiv alături de familie și prietenii apropiați.

Gică Popescu împlinește 57 de ani

Gică Popescu este căsătorit cu Luminița Popescu, cea care este chiar sora soției lui Gică Hagi.

„Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată! Starea mea fizică este net inferioară vârstei pe care o împlinesc azi. Totuși, pe data de 25 mai, atunci când a avut loc meciul de retragere al „Generației de Aur”, a fost pentru ultima oară când am jucat împreună. Deci, nu se mai pune problema unui alt meci în care să joace Generația de Aur.

Indiferent cât de încărcat este programul pe care îl am zilnic și nu mă refer doar la activitățile de la Farul, am și multe alte lucruri pe care le fac, la Guvern, business-uri, mereu mi-am găsit timp să stau cu prietenii, cu familia, atunci când am împlinit o anumită vârstă. Așa voi face și acum, voi găsi timp chiar în această seară să stau cu cei dragi, cu cei apropiați”, a declarat Gică Popescu pentru prosport.ro.