Horaţiu Moldovan, dat în judecată! Scandal uriaş: "Onoarea trebuie să primeze. Nu ţip după bani!" - Antena Sport

„Tot ce am reușit am făcut prin muncă, nu am plâns niciodată după bani. L-am dat în judecată pe Horațiu Moldovan. Nu țip după bani. Mare parte dintre banii pe care îi voi câștiga la proces îi voi dona și voi face totul public.

Am nevoie ca jucătorii să înțeleagă că contractele trebuie respectate, iar onoarea trebuie să primeze în fotbal”, a declarat Bogdan Apostu, la digisport.ro.

Horaţiu Moldovan şi Bogdan Apostu au colaborat din 2019 până la începutul anului 2023.

Bogdan Apostu a dezvăluit de la ce a început scandalul

Bogdan Apostu a dezvăluit de la ce a început scandalul cu Horaţiu Moldovan. În urmă cu o lună şi jumătate, el a făcut un apel public ca portarul să îşi plătească datoria. Tot atunci, el a dezvăluit şi motivul pentru care relaţia dintre cei doi s-a răcit:

„Fac un apel public să îşi plătească datoria şi atât.

Din perspectiva lui (a lui Horaţiu Moldovan), răceala a intervenit de la fratele lui. Am avut ofertă de la Steaua pentru el, a auzit el că am avut eu comision de la Steaua de 3.000 de euro. ‘Băi, băiatule, nu e adevărat, Steaua nu plăteşte comisioane pentru că nu le poate deconta’, i-am spus. Nu vreau nimic din ce face Horaţiu Moldovan acum. Eu vreau ce mi se cuvine, bani munciţi de mine şi agreaţi de mine în totalitate. Nu văd ce e în neregulă aici. Banii sunt din contractul lui cu Rapidul. Până să plece de la Rapid, nu am luat niciun ban de la el. Eu am contractul (n.r: pe care l-a avut Bogdan Apostu cu Horaţiu Moldovan)”, a declarat Bogdan Apostu pentru digisport.ro.

