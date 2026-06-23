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La ce echipă este dorit Elias Charalambous, după ce l-a refuzat pe Gigi Becali: „Nu e exclus”

Viviana Moraru Publicat: 23 iunie 2026, 10:02

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La ce echipă este dorit Elias Charalambous, după ce l-a refuzat pe Gigi Becali: Nu e exclus”

Elias Charalambous, pe banca FCSB-ului / Sport Pictures

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Elias Charalambous (45 de ani) nu duce lipsă de oferte, după despărțirea de FCSB. Antrenorul cipriot și-a dat demisia de la echipa roș-albastră în martie, după ratarea calificării în play-off.

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Elias Charalambous a fost aproape de revenirea la FCSB pe finalul sezonului, după plecarea lui Mirel Rădoi. Roș-albaștrii aveau nevoie de antrenor cu licență PRO la duelurile de baraj cu Botoșani și Dinamo, însă cipriotul l-a refuzat pe Gigi Becali, fiind adus, în schimb, Marius Baciu.

Elias Charalambous e dorit de Levadiakos, după ce l-a refuzat pe Gigi Becali

Levadiakos este acum echipa interesată de Elias Charalambous. Antrenorul a fost în vizorul și altor echipe din Cipru, după plecarea de la FCSB, însă a decis să-și prelungească vacanța.

Presa din Cipru a făcut anunțul privind interesul celor de la Levadiakos pentru Elias Charalambous. Grecii au încheiat sezonul trecut pe locul cinci, ratând calificarea în cupele europene. La formația elenă, Charalambous a evoluat ca fotbalist în 2014.

Charalambous are mai multe propuneri în față pentru următoarea etapă a carierei sale. Conform informațiilor de pe site, nu este exclus ca următoarea sa echipă să fie în Grecia și mai exact la Levadiakos. Numele său a fost menționat în ultimele ore pentru echipa din Super Ligă.

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Se reamintește că Charalambous a purtat anterior tricoul echipei ca fotbalist, în 2014”, a notat presa din Cipru, despre interesul celor de la Levadiakos pentru Elias Charalambous.

AEK Larnaca sau APOEL Nicosia au mai fost interesate de serviciile lui Elias Charalambous. Cipriotul a antrenat-o pe FCSB timp de trei ani, reușind să cucerească două titluri.

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