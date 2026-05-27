Cu ce echipă negociază Elias Charalambous după ce a refuzat FCSB

Radu Constantin Publicat: 27 mai 2026, 11:33

Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, pe banca FCSB - Sport Pictures

Gigi Becali a semnat cu Marius Baciu asta după ce Elias Charalambous a refuzat să mai revină la FCSB. Totuși, latifundiarul continuă să spere la o revenire a cipriotului în cazul în care echipa ratează barajul de Europa cu Dinamo.

Șansele ca Elias Charalambous să revină sunt infime. Tehnicianul este acum în atenția celor de la AEK Larnaca, formație care pregătește schimbări importante înaintea sezonului 2026-2027.

Presa din Cipru anunță că oficialii clubului din Larnaca sunt gata să înceapă o reconstrucție completă a echipei după despărțirea de antrenorul Javi Rozada. În acest context, numele lui Elias Charalambous e vehiculat pentru banca tehnică.

„Noua echipă a lui AEK va fi construită aproape de la zero pentru sezonul 2026-27. Cu un nou antrenor și mai mulți jucători noi.

După victoria din campionat împotriva lui Aris (3-4), s-a anunțat că mandatul lui Javi Rozada nu va continua și au apărut informații că oficialii clubului au pregătit deja varianta următoare. Elias Charalambous este un antrenor foarte apreciat în cadrul clubului, dar verdictul final va fi dat de directorul tehnic al echipei. De acolo, planificarea la AEK este în plină desfășurare”, au scris jurnaliștii ciprioți.

