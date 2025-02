Andrei Raţiu, comparat cu un monopost de Formula 1 chiar de către La Liga: "E de neoprit" - Antena Sport

Îmi doresc să îmi îndeplinesc obiectivul alături de echipă și să închei bine acest an. Când am primit oferta din partea lui Rayo a fost un vis devenit realitate, pentru că de mic mi-am dorit să joc în prima ligă. Când a venit, am fost foarte fericit. Visez să ajung la Mondial cu echipa națională a României. EURO 2024 a fost un vis pentru noi toți”, a spus Andrei Rațiu la Digi Espana.