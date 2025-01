Andrei Raţiu a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit marele său vis: "Să ajung cu România la Mondial" - Antena Sport

Andrei Raţiu a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit care este marele său vis. Fundaşul român a spus că îşi doreşte să rămână la Rayo Vallecano, deşi în spaţiul public s-a speculat faptul că ar fi pe lista celor de la Real Madrid sau Barcelona.

De asemenea, Andrei Raţiu a vorbit şi despre marele său vis. Acesta a spus că vrea să joace la World Cup 2026, competiţie ce se vede exclusiv în Universul Antena.

Andrei Raţiu a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit marele său vis

”Încă de anul trecut mi-am dat seama că avem un grup frumos. Anul acesta îi cunosc bine și cred că m-am adaptat foarte bine. Valleja înseamnă uniune, modestie și cred că la fiecare final de meci pe care îl jucăm aici se vede că alături de fani formăm o adevărată familie. (…)

Îmi doresc să îmi îndeplinesc obiectivul alături de echipă și să închei bine acest an. Când am primit oferta din partea lui Rayo a fost un vis devenit realitate, pentru că de mic mi-am dorit să joc în prima ligă. Când a venit, am fost foarte fericit. Visez să ajung la Mondial cu echipa națională a României. EURO 2024 a fost un vis pentru noi toți”, a spus Andrei Rațiu la Digi Espana.

Suma pusă pe masă de catalani pentru transferul lui Andrei Raţiu de la Rayo Vallecano

Antrenorul catalanilor este de părere că problemele din campionatul intern există din cauza lipsei unei dubluri pentru postul de fundaș dreapta. Flick a precizat în mai multe rânduri Jules Kounde a adunat prea multe minute şi are nevoie de repaus. Hector Fort nu i-a câștigat încă încrederea tehnicianului.