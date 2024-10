Andrei Raţiu poate egala recordul lui Radu Drăguşin! Fundaşul român e aproape de transferul carierei - Antena Sport

Andrei Raţiu, declaraţii după ultimul meci al României

Andrei Raţiu a oferit declaraţii, după penalty-ul controversat comis în duelul dintre Lituania și România, încheiat cu scorul de 1-2. Fundașul naționalei a transmis că era convins de faptul că arbitru nu va dicta lovitură de pedeapsă pentru lituanieni.

Totuși, Rațiu s-a declarat bucuros de faptul că România a reușit să întoarcă scorul și să obțină cele trei puncte din deplasarea din Lituania.

„Nu am intrat în meci cum trebuia să intrăm, din prima mai tare, cu intensitate. Nu am intrat prea bine, nici arbitrul, nici gazonul nu ne-au ajutat, dar mă bucur că ne-am repus și am luat victoria.

Un teren foarte prost, se rupea foarte mult, trebuia mereu să fim atenți să nu alunecăm, să nu sară mingea, a fost greu.

În primul rând, greșesc eu că vreau să anticipez și las mingea să treacă. După, m-am dus să dublez. Da, cred că îmi dă în mână, dar îmi dă puțin în cot, eram 100% că nu-l dă, l-a chemat și de la VAR. Cred că voia să-l dea până la urmă. Suntem buni pe partea ofensivă, pe contre, cu oricine, nu doar Drăgușin”, a declarat Andrei Rațiu.