„Eram 100% sigur că nu-l dă!” Andrei Rațiu, verdict după penalty-ul controversat comis în Lituania - România 1-2 - Antena Sport

Andrei Rațiu a oferit un verdict, după penalty-ul controversat comis în duelul dintre Lituania și România, încheiat cu scorul de 1-2. Fundașul naționalei a transmis că era convins de faptul că arbitru nu va dicta lovitură de pedeapsă pentru lituanieni.

Lituania a deschis scorul în minutul 7, însă România a reușit să egaleze din penalty în minutul 18, prin Răzvan Marin. În minutul 65, Denis Drăguș a marcat și a stabilit astfel scorul final.

Andrei Rațiu, verdict după penalty-ul controversat comis în Lituania – România 1-2

Andrei Rațiu a declarat că a simțit că balonul l-a atins pe cot, la faza petrecută în startul partidei, fiind convins în timpul partidei că arbitrul nu va arăta punctul cu var. Arbitrul a consultat câteva minute arbitrajul video, pentru a lua decizia finală. Fundașul naționalei a subliniat, de asemenea, că „tricolorii” au început prost meciul de la Kaunas, și totul a fost îngreunat și de starea gazonului.

Totuși, Rațiu s-a declarat bucuros de faptul că România a reușit să întoarcă scorul și să obțină cele trei puncte din deplasarea din Lituania.

„Nu am intrat în meci cum trebuia să intrăm, din prima mai tare, cu intensitate. Nu am intrat prea bine, nici arbitrul, nici gazonul nu ne-au ajutat, dar mă bucur că ne-am repus și am luat victoria.