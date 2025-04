Anunţul făcut de Andrei Raţiu despre viitorul lui, după eşecul cu Atletico Madrid: "Să fiu sincer..." - Antena Sport

„Cred că nu am știut cum să ne apărăm în careu, mai ales la acele centrări din lateral. Ei au fost foarte periculoși avându-l pe Sorloth acolo. Au trecut rapid în avantaj, noi am avut ocazii pentru a egala, însă nu le-am fructificat. La ultima fază din prima jumătate s-a făcut 2-0, iar de acolo ne-a fost foarte greu.

„Sunt concentrat la încheierea sezonului aici și la îndeplinirea primului obiectiv (n.r – salvarea de la retrogradare), care e aproape realizat. Apoi, în vară, vom vedea ce se va întâmpla. Mai am trei ani de contract și, să fiu sincer, sunt fericit aici” , a declarat Andrei Raţiu, conform unionrayo.com.

Andrei Raţiu a fost întrebat de viitorul lui, după eşecul suferit de Rayo Vallecano cu Atletico Madrid, scor 0-3, în etapa a 33-a din La Liga. După ce s-a zvonit că ar fi dorit de granzii Europei, fundaşul naţionalei a spus că este concentrat pe ceea ce are de făcut la echipa la care evoluează în prezent.

La pauză, am discutat între noi și ne-am dat seama că am făcut un presing bun, însă am lăsat de dorit în careu. Știam că trebuie să schimbăm acest aspect și că e nevoie de un gol pentru a reveni în joc, dar nu a fost să fie”, a mai spus Raţiu, conform sursei citate anterior.

Andrei Raţiu a fost integralist şi a primit un cartonaş galben în minutul 66, cartonaş în urma căruia va fi suspendat în etapa viitoare, cu Getafe. Golurile lui Atletico Madrid au fost marcate de Sorloth ‘3, Gallagher ’45 şi Alvarez ’77.

Cosmin Contra a dat verdictul după ce a auzit că Andrei Raţiu e dorit de Barcelona

Cosmin Contra, cunoscător al fotbalului spaniol, speră că fundaşul va prinde transferul carierei, dar şi că va fi titular. În această stagiune, Raţiu a adunat 31 de meciuri în toate competiţiile, marcând 2 goluri şi reuşind şi 3 pase decisive.