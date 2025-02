Carlo Ancelotti îi ia apărarea lui Jude Bellingham şi spune că arbitrul a tradus greşit înjurătura - Antena Sport

Dacă vedeţi reluările, puteţi observa că nu e acelaşi lucru, sper ca Federaţia să ia asta în considerare. Nu am insultat pe nimeni, se poate vedea asta clar în video. Nu am spus-o direct către arbitru, am spus-o către mine. A fost o lipsă de înţelegere, o greşeală clară a arbitrului.

Nu am insultat niciodată arbitrul, sunt bucuros că există imagini unde se poate observa realitatea, în ciuda raportului arbitrului. Sunt aici să-mi cer scuze faţă de coechipierii mei, pentru că i-am pus într-o poziţie dificilă azi”, a declarat Jude Bellingham, citat de marca.com, după ce a fost eliminat în Osasuna – Real Madrid 1-1.