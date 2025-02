Jude Bellingham a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost eliminat în Osasuna - Real Madrid 1-1: "O greşeală clară!" - Antena Sport

Jude Bellingham a explicat adevăratul motiv pentru care a fost eliminat în remiza obţinută de Real Madrid cu Osasuna, scor 1-1. Starul englez a transmis că arbitrul a crezut că a fost înjurat, însă acesta a subliniat că lucrurile au stat diferit.

Jude Bellingham a văzut direct cartonaşul roşu, în minutul 39. Mijlocaşul a transmis că de fapt, nu l-ar fi înjurat pe arbitru, ci ar fi înjurat faza în care a fost implicat. De asemenea, starul englez al „galacticilor” şi-a cerut scuze faţă de coechipierii lui, după ce i-a lăsat în inferioritate numerică.

Jude Bellingham a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost eliminat în Osasuna – Real Madrid 1-1

„E clar că a fost o greşeală, a fost o eroare de comunicare. Nu vreau să spun ce am spus acolo, dar e mai degrabă ‘la dracu”. Vreau ca toată lumea să ştie că nu am vrut să-mi pun echipa într-o astfel de situaţie, să joace în zece.

Dacă vedeţi reluările, puteţi observa că nu e acelaşi lucru, sper ca Federaţia să ia asta în considerare. Nu am insultat pe nimeni, se poate vedea asta clar în video. Nu am spus-o direct către arbitru, am spus-o către mine. A fost o lipsă de înţelegere, o greşeală clară a arbitrului.

Nu am insultat niciodată arbitrul, sunt bucuros că există imagini unde se poate observa realitatea, în ciuda raportului arbitrului. Sunt aici să-mi cer scuze faţă de coechipierii mei, pentru că i-am pus într-o poziţie dificilă azi”, a declarat Jude Bellingham, citat de marca.com, după ce a fost eliminat în Osasuna – Real Madrid 1-1.