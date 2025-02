Catalanii anunţă transferul iminent al lui Andrei Raţiu la Barcelona! Suma care ar urma să fie plătită pentru român: "Opţiune accesibilă!" - Antena Sport

„Sonic” evoluează pentru Rayo Vallecano din august 2023, atunci când a fost transferat de la Huesca. Fundașul mai are contract cu ibericii până în iunie 2028.

Andrei Raţiu a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit care este marele său vis. Fundaşul român a spus că îşi doreşte să rămână la Rayo Vallecano, deşi în spaţiul public s-a speculat faptul că ar fi pe lista celor de la Real Madrid sau Barcelona.

De asemenea, Andrei Raţiu a vorbit şi despre marele său vis. Acesta a spus că vrea să joace la World Cup 2026, competiţie ce se vede exclusiv în Universul Antena.

”Încă de anul trecut mi-am dat seama că avem un grup frumos. Anul acesta îi cunosc bine și cred că m-am adaptat foarte bine. Valleja înseamnă uniune, modestie și cred că la fiecare final de meci pe care îl jucăm aici se vede că alături de fani formăm o adevărată familie. (…)

Îmi doresc să îmi îndeplinesc obiectivul alături de echipă și să închei bine acest an. Când am primit oferta din partea lui Rayo a fost un vis devenit realitate, pentru că de mic mi-am dorit să joc în prima ligă. Când a venit, am fost foarte fericit. Visez să ajung la Mondial cu echipa națională a României. EURO 2024 a fost un vis pentru noi toți”, a spus Andrei Rațiu la Digi Espana.