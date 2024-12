Clubul uriaş pe care l-a refuzat Andrei Raţiu pentru a ajunge la Barcelona - Antena Sport

Andrei Raţiu, în timpul unui meci - Profimedia Images Andrei Raţiu se află pe lista Barcelonei şi presa din Spania susţine că fundaşul român al lui Rayo Vallecano ar fi refuzat tentaţia de a ajunge la un alt club uriaş al Europei, pentru a avea şansa de a evolua pe Camp Nou. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Internaţionalul român de 26 de ani e cotat la 4 milioane de euro e conştient de interesul Barcelonei şi a refuzat orice negociere cu Napoli, liderul din Serie A condus de Antonio Conte. Andrei Raţiu a refuzat-o pe Napoli ”Rațiu a refuzat orice fel de negociere cu Napoli. Așa cum am transmis exclusiv, Rayo Vallecano avea negocieri foarte avansate cu italienii pentru o sumă de aproximativ 10 milioane de euro. Planul lui Rațiu este să încheie sezonul cu Rayo. Surse apropiate de anturajul jucătorului confirmă că românul vrea să ajungă pe Camp Nou sezonul următor, iar Barcelona îl are pe lista pentru posibilii viitori jucători”, susţine presa din Spania. Raţiu are contract cu Rayo Vallecano până în vara lui 2028. Fundaşul a adunat 980 de minute în acest sezon, în toate competiţiile. În cele 11 meciuri disputate, el şi-a trecut în cont un gol şi un assist. Reclamă

Andrei Raţiu a vorbit despre interesul Barcelonei

La ultima acţiune a naţionalei României, victoriile cu Kosovo (la masa verde) şi cu Cipru (4-1), Andrei Raţiu s-a arătat interesat de un transfer la un club important al Europei.

„Mă simt bine la club. Am reuşit să prind mai multe minute. Nu am nicio presiune. Îmi respect echipa, am încă doi ani şi jumătate la Rayo. Nu pot să vorbesc despre alte echipe.

Dacă vine o ofertă, trebuie să decidem cu agentul meu şi cu clubul, să vedem ce iese”, a spus Raţiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

