Cosmin Contra ştie ce-l aşteaptă pe Horaţiu Moldovan, la Atletico Madrid: "Va fi foarte greu!" - Antena Sport

Antrenorul lui Damac a dezvăluit că va merge personal la antrenamenetele celor de Atletico Madrid, pentru a-i da un sfat lui Horaţiu Moldovan. Contra a mai declarat că pentru portarul român, cel mai mare impact îl vor avea meciurile de pe teren propriu.

Fostul selecţioner este de părere că Horaţiu Moldovan nu va pierde echipa naţională, dacă va fi rezervă la Atletico Madrid, deoarece clubul de pe Wanda Metropolitano este unul imens, şi poate să-l ţină în formă pe român.

„Eu văd transferul lui Moldovan la Atletico ca pe un lucru bun pentru fotbalul românesc. Calificarea la Euro a adus două transferuri la echipe de top: Drăgușin și Moldovan.

Va fi foarte greu pentru Moldovan, deoarece Diego Simeone îl apreciază enorm pe Oblak. Depinde doar de el dacă va juca în alte competiții. O să încerc să îi dau un sfat personal lui Moldovan când voi ajunge la Madrid. O să trec pe la antrenamente cum fac de obicei.

(N.r. Cel mai mare impact pentru un nou venit) Probabil, atmosfera de la meciurile de acasă. Suporterii lui Atleti sunt extraordinari.

(N.r. Va fi un impediment pentru echipa naţională dacă Moldovan nu va apăra până la EURO) Cred că Atletico de Madrid are structura necesară să îl țină pe Moldovan în formă chiar dacă nu va juca foarte multe meciuri", a declarat Cosmin Contra, conform fanatik.ro. Cosmin Contra a jucat la Atletico Madrid în perioada 2002 – 2004. Fostul internaţional a fost transferat de madrileni de la AC Milan, în schimbul sumei de trei milioane de euro. 39 de meciuri a bifat fostul selecţioner la gruparea pregătită în prezent de Diego Simeone. Horațiu Moldovan, numărul 1 de la Atletico Madrid! Mesajul transmis la prezentarea oficială Horațiu Moldovan este numărul 1 de la Atletico Madrid! Oficialii clubului din capitala Spaniei au organizat un eveniment prin care l-au prezentat pe portarul echipei naționale. Oficialii celor de la Atletico Madrid au dezvăluit faptul că Horațiu Moldovan va purta tricoul cu numărul 1 la echipa din capitala Spaniei. „Este o mândrie să ajung la un club așa mare ca Atletico. Sunt aici să muncesc din greu, îmi aștept rândul să debutez în aceste culori. Nu cred că mă mai întâlneam cu această unică, să reprezint la Atletico. În legătură cu Jan Oblak, am un mare respect pentru dânsul, am avut ocazia să mă întâlnesc cu el. Voi aștepta până când îmi va veni șansa să joc. Voi fi un jucător foarte determinat, mă gândesc foarte mult doar la obiectivele pe care le am în legătură cu clubul, cu echipa. Cred că am calități bune, pentru asta am ajuns la Atletico. Când îmi va veni rândul sper să nu dezamăgesc pe nimeni.

Am reușit să vorbesc cu Diego Simeone, am schimbat câteva vorbe, am rămas impresionat de dânsul, este o persoană incredibilă. Mi-a spus că se bucură că am ajuns aici”, a spus Horațiu Moldovan, în timpul prezentării.

