Echipa lui Ianis Hagi, egalată dramatic, în al şaselea minut de prelungiri, de Real Sociedad! Fiul "Regelui" a rămas pe bancă - Antena Sport

„Ușor nepoliticos ceea ce a făcut Rangers cu Ianis Hagi. Nu putem să spunem că acest lucru nu s-a mai întâmplat până acum, dar, de obicei, numărul unui jucător împrumutat este păstrat din respect, pur și simplu. Sincer, este ușor nepoliticos ce a făcut Rangers față de Hagi.

Teoretic, Hagi va reveni în vară, când Silva, tot teoretic, va reveni la Wolves, deci oricum nu ar conta, pentru că românul ar urma să își primească înapoi tricoul”, au notat jurnaliştii de la onefootball.com.

„Este puțin probabil ca Hagi să rămână”

De asemenea, aceeaşi sursă citată mai sus a analizat şi forma lui Ianis Hagi, din Spania. Jurnaliştii susţin că prestaţiile românului au fost „la limita de jos”, dat fiind faptul că nu a marcat niciun gol în La Liga, ci doar în Cupa Spaniei. Totodată, se mai menţionează că sunt şanse mici ca Hagi Jr să evolueze din nou pe Ibrox.

„Este puțin probabil ca Hagi să rămână. Pur și simplu nu a dat randament cu niciun antrenor, iar dacă se va putea rezolva un transfer cu formația spaniolă, atunci ambele cluburi ar fi mulțumite, dar și jucătorul.

Prestațiile lui Hagi din Spania au fost la limita de jos. A oferit doar un assist în 14 meciuri și două goluri în Cupa Spaniei contra unei echipe din ligile inferioare. Dacă Rangers ar aduce un playmaker cu astfel de cifre, fanii ar fi extrem de îngrijorați”, a mai notat sursa citată mai sus.

Ianis Hagi a făcut cununia civilă cu Elena Tănase, în prima zi de Crăciun! Patronul FCSB, Gigi Becali, a participat şi el la petrecerea cu 400 de invitaţi, explicând că a făcut o excepţie pentru naşul său, Gică Hagi.

Ziua de Crăciun are acum o dublă semnificaţie pentru Ianis Hagi şi proaspăta lui soţie, Elena Tănase. Cei doi vor aniversa de acum, în fiecare an, împreună cu Crăciunul şi cununia civilă. Ianis Hagi şi soţia sa, Elena, urmează să facă în acest an şi cununia religioasă. În luna octombrie a anului trecut, Ianis Hagi şi Elena Tănase au avut petrecerea de logodnă.