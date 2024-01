Jan Oblak a anunţat ce obiective are la Atletico Madrid! Ce a spus, după primul meci al lui Horaţiu Moldovan pe Metropolitano - Antena Sport

Horațiu Moldovan, numărul 1 de la Atletico Madrid

Horațiu Moldovan este numărul 1 de la Atletico Madrid! Oficialii clubului din capitala Spaniei au organizat un eveniment prin care l-au prezentat pe portarul echipei naționale.

În cadrul acestui eveniment, Horațiu Moldovan a vorbit despre experiența pe care o va avea la Atletico Madrid. Totodată, portarul echipei naționale a dezvăluit faptul că a purtat discuții cu Jan Oblak, titularul din poarta formației, dar și cu antrenorul Diego Simeone.

„Este o mândrie să ajung la un club așa mare ca Atletico. Sunt aici să muncesc din greu, îmi aștept rândul să debutez în aceste culori.

Nu cred că mă mai întâlneam cu această unică, să reprezint la Atletico. În legătură cu Jan Oblak, am un mare respect pentru dânsul, am avut ocazia să mă întâlnesc cu el. Voi aștepta până când îmi va veni șansa să joc.

Am reușit să vorbesc cu Diego Simeone, am schimbat câteva vorbe, am rămas impresionat de dânsul, este o persoană incredibilă. Mi-a spus că se bucură că am ajuns aici”, a spus Horațiu Moldovan, în timpul prezentării.