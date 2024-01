Atletico Madrid - Sevilla, LIVE SCORE (22:00). Horațiu Moldovan, în lotul lui Diego Simeone pentru duelul din Cupa Regelui - Antena Sport

Reclamă

Printre jucătorii din acea listă se numără și Horațiu Moldovan, care a fost cumpărat de spanioli de la Rapid, în această perioadă de mercato, în schimbul sumei de 800.000 de euro.

Lotul jucătorilor convocați de Diego Simeone pentru partida cu Sevilla:

Reclamă

PORTARI: 1. Moldovan, 13. Oblak, 31. Gomis

FUNDAȘI: 2. Gimenez, 4. Soyuncu, 15. Savic, 16. Molina, 22. Hermoso, 23. Reinildo.

MIJLOCAȘI: 5. De Paul, 6. Koke, 8. Saul, 12. Lino, 14. Llorente, 20. Witsel, 24. Barrios, 25. Riquelme.

Reclamă 4 / 0/3

ATACANȚI: 7. Griezmann, 9. Depay, 10. Correa, 19. Morata. 📋 Los convocados para esta noche de Copa. pic.twitter.com/ivTJyJqpyD

— Atlético de Madrid (@Atleti) January 25, 2024 Astfel, după acest anunț, există o șansă, ce-i drept mică, ca portarul echipei naționale să prindă primele minute în tricoul formației din capitala Spaniei. Totuși, este de așteptat ca portarul titular al echipei lui Diego Simeone să fie Jan Oblak. Horațiu Moldovan, numărul 1 de la Atletico Madrid! Horațiu Moldovan este numărul 1 de la Atletico Madrid! Oficialii clubului din capitala Spaniei au organizat un eveniment prin care l-au prezentat pe portarul echipei naționale. Oficialii celor de la Atletico Madrid au dezvăluit faptul că Horațiu Moldovan va purta tricoul cu numărul 1 la echipa din capitala Spaniei. În cadrul acestui eveniment, Horațiu Moldovan a vorbit despre experiența pe care o va avea la Atletico Madrid. Totodată, portarul echipei naționale a dezvăluit faptul că a purtat discuții cu Jan Oblak, titularul din poarta formației, dar și cu antrenorul Diego Simeone. „Este o mândrie să ajung la un club așa mare ca Atletico. Sunt aici să muncesc din greu, îmi aștept rândul să debutez în aceste culori. Reclamă

Nu cred că mă mai întâlneam cu această unică, să reprezint la Atletico. În legătură cu Jan Oblak, am un mare respect pentru dânsul, am avut ocazia să mă întâlnesc cu el. Voi aștepta până când îmi va veni șansa să joc.

Voi fi un jucător foarte determinat, mă gândesc foarte mult doar la obiectivele pe care le am în legătură cu clubul, cu echipa. Cred că am calități bune, pentru asta am ajuns la Atletico. Când îmi va veni rândul sper să nu dezamăgesc pe nimeni.

Am reușit să vorbesc cu Diego Simeone, am schimbat câteva vorbe, am rămas impresionat de dânsul, este o persoană incredibilă. Mi-a spus că se bucură că am ajuns aici”, a spus Horațiu Moldovan, în timpul prezentării.

Îl va vinde Gigi Becali pe Darius Olaru pentru o sumă mai mare de 10 milioane de euro? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...