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Julian Alvarez a răbufnit după meciul Argentinei! A cerut la microfon transferul: „Știți că sunt o persoană sinceră!”

Sebastian Ujica Publicat: 23 iunie 2026, 1:48

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Julian Alvarez a răbufnit după meciul Argentinei! A cerut la microfon transferul: Știți că sunt o persoană sinceră!”

Julian Alvarez vrea să plece de la Atletico Madrid în această vară / Getty Images

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Campionatul Mondial este adesea oportunitatea de a realizat transferul mult visat pentru starurile de la turneul final. Însă nu s-a întâmplat foarte des ca un jucător să se folosească de interviul de după un meci de la World Cup pentru a cere să fie lăsat să plece de actualul club! A făcut-o însă Julian Alvarez după victoria Argentinei cu Austria, scor 2-0.

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Alvarez vrea să plece de la Atletico

Alvarez, cel care a fost rezervă în ambele partide ale campioanei mondiale la turneul final, a spus clar că își dorește o nouă aventură.

„Adevărul este că nu știu” a fost răspunsul lui Julian Alvarez când a fost întrebat despre viitorul său la nivel de club. Însă era doar începutul discursului atacantului de 26 de ani.

„Nu cred că este momentul să vorbesc, dar nici nu pot să mă ascund. Încerc să fiu o persoană onestă. Am vorbit cu Atletico de Madrid și cred că un transfer este cea mai bună opțiune. Vreau să-mi îndeplinesc visul” a spus Julian Alvarez la microfon pentru ESPN.

Situația este una complicată în condițiile în care Atletico a refuzat deja două oferte pentru Alvarez în această vară. Una de la Barcelona, în jurul sumei de 100 de milioane de euro, dar și una de la Real Madrid, de 150 de milioane de euro. S-a speculat în presa spaniolă că oferta Realului a avut menirea de a-i pune bețe-n roate rivalei Barcelona.

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Julian Alvarez are contract cu Atletico până în 2030. Argentinianul a marcat 20 de goluri în ultimul sezon și are 49 de reușite în 106 apariții pentru echipa lui Diego Simeone.

Răspunsul dur al lui Atletico

Visul lui Alvarez de a ajunge la Barcelona a primit însă o lovitură cruntă de la Atletico. Aceasta a publicat un comunicat oficial.

„Nu există nicio sumă de bani cu care Barcelona să-l poată cumpăra pe Julian Alvarez. El nu va fi transferat la Barcelona. Fie vor plăti clauza de reziliere de 500 de milioane de euro, fie nu există nicio afacere” a transmis Atletico Madrid către spaniolii de la AS.

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