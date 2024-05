Marius Şumudică, anunţ despre gafa de proporţii făcută de Ianis Hagi înainte de EURO 2024: "Nu ştiu de cine a fost sfătuit" - Antena Sport

Ianis Hagi a marcat în două dintre ultimele trei meciuri ale naţionalei României, din preliminariile EURO 2004. A contribuit decisiv la calificarea tricolorilor la turneul final. Fiul „Regelui” a înscris şi în amicalul cu Columbia, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ianis Hagi, după golul marcat în Columbia – România 3-2: „Am dovedit mereu la naţională”

Sub privirile lui Gică Hagi, Ianis Hagi a marcat împotriva Columbiei. Mijlocaşul în vârstă de 25 de ani i-a ridicat în picioare pe fanii României. Intrat în minutul 56, Ianis s-a făcut remarcat. A marcat golul de onoare al reprezentativei tricolorei. Fiul lui Gică Hagi a reuşit să recupereze o minge şi a înscris cu „sete”, în poarta lui Vargas.

„În primul rând, înseamnă mult că a venit familia. Am reuşit să-i scot puţin din stresul şi munca pe care o au zi de zi în ţară. Mereu sunt recunoscător că am posibilitatea asta să îi fac fericiţi. Apoi da, aici a fost un amical, ei au jucat în 94 la Mondiale, e diferenţă mare. Când marchezi împotriva Columbiei, o naţională aşa puternică cum sunt ei şi neînvinşi de 21 de meciuri acum, clar sunt şi chestii pozitive acum… şi individual, şi colectiv.

Presiunea e la fel şi cu turneu final, şi fără turneu final. E presiunea pe care o am zi de zi. Eu îmi doresc în fiecare zi să fiu mai bun. Însă într-adevăr, situaţia nu este una extraordinar din decembrie încoace. Dar a fost decizia pe care am luat-o în vară (n.r. de a fi împrumutat la Deportivo Alaves), nu o să mă uit în urmă. Ştiu unde m-am dus, am avut motivele mele, pentru care am luat decizia asta.

Mi-a mers foarte bine până în decembrie, la naţională ultimele 6-7 meciuri am probabil tot atâtea reuşite… sau 5 reuşite în 6 meciuri. Mă simt bine. Nu cred că golul ăsta îmi dă încredere mai mare. Încrederea şi forma pe care o am, zilnic, chiar dacă nu se vede la TV pentru că o am zi de zi şi o simt şi o văd… este una foarte bună. Mă simt extraordinar, mă simt foarte bine pregătit. Însă sunt decizii care, la un moment dat, nu sunt în controlul meu.

Eu ştiu capacitatea mea de fotbalist, ştiu în ce formă sunt. Cred că s-a dovedit de fiecare dată când am venit la naţională în ce formă sunt. Mai mult decât să mă antrenez 100% şi să fiu pregătit pentru fiecare meci, eu nu pot să fac. Mingea este în partea cealaltă, eu îmi aştept şansa. De fiecare dată când am avut şansa, putem să fim de acord că am făcut-o foarte bine. Echipa merge foarte bine în Spania, suntem foarte aproape de a ne îndeplini obiectivul„, a declarat Ianis Hagi în exclusivitate pentru AS.ro.