Tatăl lui Kylian Mbappe l-a sunat pe Florentino Perez: "Aşteptăm cu nerăbdare" - Antena Sport

În 7 ani petrecuți pe Parc des Princes, Mbappe a reușit să adune o vitrină impresionantă de trofee. Alături de PSG a câștigat 6 titluri de campion, 3 Cupe ale Franței, 2 Cupe ale Ligii și 3 Supercupe.

Kylian Mbappe și-a luat adio de la PSG!

Mbappe a postat un videoclip pe rețelele de socializare, în care a transmis un mesaj de adio pentru fanii lui PSG. Pe lângă declarații, acesa a atașat, lângă videoclip, mesajul: „Merci!” (n.r. Mulțumesc!).

„Sunt Kylian, vreau să mă adresez vouă (n.r. fanilor lui PSG). Mereu am spus că vreau să mă adresez vouă când va veni timpul. Am vrut să vă spun întâi vouă că este ultimul meu an la PSG. Nu îmi voi prelungi contractul şi îmi voi încheia această aventură peste câteva săptămâni.

Voi juca ultimul meu meci pe Parc des Princes duminică. Vor fi multe emoţii. Au fost mulţi ani în care am avut şansa şi onoarea de a juca la cel mai mare club din Franţa.

„Vreau să le mulţumesc coechipierilor, antrenorilor”

Vreau să le mulţumesc coechipierilor, antrenorilor… Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier şi Luis Enrique.

Este dificil, niciodată nu am crezut că va fi atât de dificil să anunţ asta şi să îmi părăsesc echipa… Franţa, Ligue 1, dar cred că aveam nevoie de asta, o nouă provocare după 7 ani.

Sper că vom încheia acest sezon cu un trofeu. Vom trăi momente frumoase în timpul rămas şi să fiţi siguri că veţi rămâne mereu în inima mea. Aici este Paris! La revedere”, a transmis Mbappe.