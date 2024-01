"A pierdut vestiarul" Dezvăluiri despre ruptura dintre Andrea Mandorlini şi jucători, care a dus la rezultatele slabe şi demitere - Antena Sport

Reclamă

Și Tachtsidis am înțeles că a reacționat când Deac a fost schimbat în ultimul moment și trebuia să joace. Dacă nu-i arăți unui jucător care avea asemenea performanțe la club, la ce putem să ne așteptăm?”, a declarat Ionuţ Rada pentru digisport.ro.

Andrea Mandorlini a rupt tăcerea după ce a fost dat afară de Neluţu Varga de la CFR Cluj: „Era timpul să ne despărțim!”

Andrea Mandorlini a rupt tăcerea după ce a fost dat afară de Neluţu Varga de la CFR Cluj. Antrenorul italian a spus că despărţirea a fost una amiabilă şi că a rămas în relaţii bune cu Neluţu Varga.

În acest mandat, Andrea Mandorlini a fost în 27 de meciuri pe banca formaţiei din Gruia în acest sezon, iar palmaresul este de 11 victorii, 9 rezultate de egalitate şi 7 înfrângeri.

”Aseară am rezolvat târziu. Ne-am luat la revedere foarte calm. Acum o săptămână au ieșit anumite zvonuri, dar nu am fost demis. Am lăsat echipa pe locul doi și uite că am fost și noi primii.

Și apoi în România mai este și play-off-ul. Îmi pare rău, dar așa a mers. Era timpul să ne despărțim. Așteptările clubului erau altele, chiar dacă echipa era nouă.

Mi-aș fi dorit mai mult timp, dar până la urma asta e mereu problema. Totuși, am lăsat echipa pe locul doi și cu siguranță nu pe ultimul. E ceva amărăciune pentru că lucrurile nu au mers bine pentru noi. Totul face parte din joc și cu siguranță vreau să încep din nou imediat", a declarat Andrea Mandorlini, potrivit tuttomercatoweb.

