OFICIAL | CFR Cluj s-a despărţit de Andrea Mandorlini! Mesajul transmis de formaţia din Gruia - Antena Sport

Adrian Mutu a confirmat că va fi noul antrenor de la CFR Cluj

Adrian Mutu a confirmat că va fi noul antrenor de la CFR Cluj. Mutu a dat detalii şi despre durata contractului, dar şi despre obiectivele de la noua echipă.

Adrian Mutu a mai spus că, având în vedere de relaţia de prietenie pe care o are cu Neluţu Varga, presiunea este mult mai mare.

„Am fost sunat aseară. Negocierile au fost simple, n-au durat foarte mult. Probabil 5 minute. Nu este pentru prima oară când discutăm despre astfel de lucruri. A picat într-un moment în care sunt liber.

Nu este un moment simplu, aşa este. Dacă acum s-a ivit ocazia… CFR Cluj are o singură opţiune dacă vrea titlul, să câştige fiecare meci. Ştiu la ce mă înham şi nu e niciun fel de problemă.

Sunt experienţele pe care le-am căutat şi se întâmplă. Important este ca totul să fie bine, dar din ce ştiu avem condiţii, lot. Avem totul să facem treabă bună. Şi asta vreau să se întâmple.

La astfel de echipe va fi tot timpul presiune. Ştiu la ce mă înham, nu este niciun fel de problemă. Acestea sunt experienţele pe care le-am căutat de când m-am apucat de antrenorat. Avem condiţii, avem lot să facem treabă bună. Obiectivele trebuie să le discut acum. Nu trebuie să am obiectiv titlul pentru că CFR Cluj e o echipă care se bate an de an pentru primul loc.