Accesoriul de jumătate de milion de euro purtat de Mirel Rădoi la meciul cu Dinamo. Detaliul remarcat - Antena Sport

Recent, Mirel Rădoi a plătit nu mai puţin de 600.000 de euro pentru un Rolls-Royce Cullinan ultra-luxury. Mercedes BRABUS 900 Rocket Edition și Mercedes Benz AMG GT 63S sunt alte maşini de lux pe care le deţine antrenorul Universităţii Craiova.

Obiectivul neaşteptat anunţat de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

„Am început meciul foarte bine, victoria e meritată. Nu am jucat cum voiam în prima repriză, s-a simţit presiune. De multe ori vreau să mă controlez, dar mai am scăpări. A fost o supărare a mea. Ştiam şi voiam ca Baiaram şi Safira trebuie să fie pe poziţiile lor. De aceea, eram un pic supărat. Din păcate, ăsta e felul meu, mai am de lucru. Asta era supărarea mea, pentru că se știau zonele în care trebuia să atacăm spațiile. De aceea eram supărat.

E o victorie meritată. S-a simțit o presiune, pentru că nu am jucat așa cum mi-am dorit, voiam o posesie mai mare în prima parte și nu am profitat de spațiile pe care Dinamo ni le-a dat”, a spus Mirel Rădoi, la finalul meciului, conform digisport.ro.