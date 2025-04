Obiectivul neaşteptat anunţat de Mirel Rădoi! Dezvăluirea făcută după meciul cu Dinamo: "Ne uităm în spate" - Antena Sport

Mirel Rădoi a trăit la cote maxime disputa de pe Arena Naţională. Universitatea Craiova a bătut-o pe Dinamo, scor 2-0, dar victoria oltenilor s-a conturat în repriza secundă. Ştefan Baiaram şi Alexandru Mitriţă au marcat cele două goluri ale disputei.

Chiar înaintea golului marcat de Ştefan Baiaram, Mirel Rădoi a avut o ieşire nervoasă. A lovit puternic banca de rezerve.

Mirel Rădoi, nervos în timpul meciului cu Dinamo

Mirel Rădoi spune că a fost o scăpare, dar a explicat ceea ce s-a întâmplat. Nu a fost deloc mulţumit de modul în care Ştefan Baiaram şi Safira au interpretat mai multe faze. Imediat după ieşirea sa mervoasă, Baiaram a transofrmat perfect centrarea lui Nicuşor Bancu. „Am început meciul foarte bine, victoria e meritată. Nu am jucat cum voiam în prima repriză, s-a simţit presiune. De multe ori vreau să mă controlez, dar mai am scăpări. A fost o supărare a mea. Ştiam şi voiam ca Baiaram şi Safira trebuie să fie pe poziţiile lor. De aceea, eram un pic supărat. Din păcate, ăsta e felul meu, mai am de lucru. Asta era supărarea mea, pentru că se știau zonele în care trebuia să atacăm spațiile. De aceea eram supărat.

E o victorie meritată. S-a simțit o presiune, pentru că nu am jucat așa cum mi-am dorit, voiam o posesie mai mare în prima parte și nu am profitat de spațiile pe care Dinamo ni le-a dat”, a spus Mirel Rădoi, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Mai mult, nici Rădoi nu vrea să vorbească despre lupta la titlu. Vrea, mai întâi, ca echipa sa să îşi consolideze locul 3. „Nu vreau să vorbim despre titlu după fiecare meci. După 6 etape, vedem ce va fi. Să încercăm să menţinem atitudinea din meciul cu FCSB şi de la acest meci. Nu mă lăsați să stau departe de clasament. Noi trebuie acum să ne securizăm poziția a treia, să nu ne trezim că ne uităm în sus și nu vedem că se apropie cele din spatele nostru. Pentru mine e foarte important să ne păstrăm atitudinea pe care am arătat-o”, a mai spus Rădoi.