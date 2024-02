Adrian Mutu a vorbit de două posibile plecări importante de la CFR Cluj după victoria in extremis cu Petrolul! Ce l-a nemulţumit - Antena Sport

În două meciuri am dat 6 goluri.

Ilie are doar 22 de ani, dar cred că, în ansamblu, a făcut un meci foarte bun. Bineînţeles că în duel cu jucători mai experimentaţi suferă, dar e un lucru pe care ni-l asumăm.

Ce a spus Adrian Mutu despre posibilele plecări ale lui Manea şi Otele

Nu pot să spun că Manea rămâne. Dacă e o ofertă bună pentru el, pentru Otele, ne vom gândi. Dacă Otele pleacă, eu sunt sigur că vom avea şi un înlocuitor pe măsură.

(n.r: despre Khadouri) Mai are nevoie de timp să îşi intre în ritm. E un jucător de mare talent. Mai are nevoie să acumuleze fizic, pentru că are calităţi tehnice să joace oriunde”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro după Petrolul – CFR Cluj 1-2.

Petrolul – CFR Cluj, scor 1-2, în etapa a 24-a din Liga 1. Adrian Mutu a reuşit să câştige in extremis cel de-al doilea său meci pe banca clujenilor. A smuls in extremis o victorie, la Ploieşti, graţie golului din prelungiri marcat de Ciprian Deac.

„Lupii” au condus la pauză, după golul lui Irobiso. Kader Keita a restabilit egalitatea în startul reprizei secunde, cu o execuţie superbă. În prelungiri, Ciprian Deac l-a salvat pe Adi Mutu. Mijlocaşul de 37 de ani al lui CFR Cluj a marcat şi i-a adus trei puncte grupării din Gruia.

CFR Cluj are 42 de puncte după victoria cu Petrolul. S-a apropiat la 8 puncte de liderul FCSB, care joacă luni cu campioana en-titre Farul.