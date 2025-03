Adrian Şut, înainte de Rapid - FCSB: "Dacă ei ne bat, asta este, dar noi trebuie să luăm campionatul" - Antena Sport

Adrian Şut, într-un duel cu Rapid - Profimedia Images Adrian Şut a vorbit despre derby-ul dintre Rapid şi FCSB ce se va disputa duminică seară, de la ora 20:00. Mijlocaşul campioanei susţine că roş-albaştrii au un singur gând: să ia al doilea titlu consecutiv în Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Totuşi, în faţa echipei lui Elias Charalambous se va afla un adversar redutabil, ajutat şi de statistică. În ultimele şapte meciuri din Liga 1 dintre Rapid şi FCSB s-au înregistrat cinci victorii ale giuleştenilor şi două rezultate de egalitate. De asemenea, ultimele cinci dueluri cu Rapid gazdă au fost câştigate de feroviari, fără gol primit. Adrian Şut: „Dacă ne bate Rapid, noi oricum trebuie să luăm titlul” „Nu vreau să vorbesc despre Rapid. Cred că cel mai important lucru e să luăm titlul. Dacă ei ne bat, asta este, dar noi trebuie să luăm campionatul. Vreau să sărbătorim la vară un nou titlu! Sunt echipe foarte bune în campionatul României. CFR, Craiova… Toate echipele care sunt sus se pot bate la titlu. U Cluj are jucători de calitate și cu experiență, dar cred că trebuie să ne uităm doar la noi”, a spus Adrian Şut, citat de fanatik.ro. Gheorghe Mustaţă: „Vom fi 5.000 la meciul cu Rapid” Dacă rapidiştii s-au lăudat că vor fi 35.000 la duelul cu FCSB, de partea cealaltă liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, nu crede că ultraşii oaspeţilor vor umple peluza rezervată campioanei. Reclamă

Reclamă

„Cam în jur de 3.000 de bilete s-au vândut la noi, chiar aproape 4.000. Avem peluza întreagă. Cred că uşor-uşor, până sâmbătă vom fi 6-7.000, oamenii vin aproape de echipă fără probleme. Trebuie să ne gândim şi la salariile din România. Cheltuielile sunt destul de mari. E 30 de lei biletul, ok, dar oamenii au fost cu PAOK, au fost cu Dinamo, avem sold-out cu Lyon.

Luăm în calcul şi lucrurile astea. Poate de aia nu vin suporterii la acest meci. Nici Rapidul nu stă ok. Dacă vă gândiţi, am avut meciuri din trei în trei zile. Contează mult. Dar dacă suntem 5.000, eu zic că suntem ok. Unii mai merg şi în deplasare.

Dacă stai să calculezi, biletele cu Lyon sunt la preţuri perfecte, la fel ca împotriva lui PAOK. Oamenii şi-au luat bilete pentru Lyon, dar sper să avem şi mai mulţi suporteri alături de noi. Şi cine ştie, poate reuşim să umplem peluza”, a spus Mustaţă, pentru sursa citată anterior.

Reclamă