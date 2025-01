"Ai vorbit cu domnul Dioszegi despre acest transfer?" Răspunsul lui Denis Ciobotariu, după ce a semnat cu Rapid! - Antena Sport

Denis Ciobotariu (26 de ani) a recunoscut că Dan Şucu i-a oferit cel mai mare contract pe care l-a avut vreodată. Fundaşul central a spus că a ales Rapidul, în condiţiile în care a fost dorit şi de alte echipe, datorită lui Marius Şumudică şi proiectului pe care îl au giuleştenii. Totodată, a spus că nu a discutat cu patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, atunci când a primit oferta de la Rapid.

Ciobotariu a declarat că a discutat doar cu directorul general al lui Sepsi, Attila Hadnagy, despre transfer. Fundaşul central a precizat că a contat şi faptul că Dan Şucu a devenit acţionar majoritar al clubului Genoa în alegerea de a merge la Rapid.

Denis Ciobotariu, detalii despre contractul pe care l-a semnat cu Rapid: „Cel mai mare pe care l-am avut vreodată”

„(n.r: Cu domnul Dioszegi ai vorbit despre acest transfer?) Nu, n-am vorbit. Am anunțat… Am avut o înțelegere cu domnul Hadnagy, în momentul în care vreau să plec, să anunț. Iar în momentul în care m-am înțeles cu Rapidul, l-am sunat și l-am anunțat pe dânsul. Eu am o relație foarte bună cu conducerea și de aceea sper să se înțeleagă și cu cei de la Rapid. Mi-au și spus că în momentul în care voi dori să plec nu va fi nicio problemă, pentru că am fost caracter deosebit. Și ei au fost foarte ok cu mine”, a declarat Denis Ciobotariu pentru fanatik.ro.

Fundaşul central a spus că Rapid i-a oferit de departe cei mai mulţi bani, dintre toate echipele care l-au dorit, atât din ţară, cât şi din străinătate.

„Erau mai multe oferte și oferta lor (n.r: a Rapidului) a fost cea mai bună de departe. Da, este un contract foarte bun. Este cel mai bun contract pe care l-am avut vreodată”, a mai declarat Ciobotariu, pentru sursa citată.