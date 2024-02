Alex Mitriţă a tremurat pentru victoria cu Voluntari: "Am avut emoţii foarte mari în prelungiri! Aveam nevoie de cele 3 puncte" - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a tremurat pentru victoria cu Voluntari

Echipa lui Petev a câştigat pe final partida cu ilfovenii Alexandru Mitriţă a tremurat pentru victoria cu Voluntari. Echipa lui Petev a câştigat pe final partida cu ilfovenii şi a trecut pe locul 4 în clasament. Baiaram şi Maldonado au marcat golurile victoriei pentru olteni.

Universitatea Craiova a ajuns pe locul 4, cu 42 de puncte. Oltenii sunt la 6 puncte în spatele Rapidului şi celor de la CFR Cluj. În prelungirile partidei, Adrian Cojocaru a acordat un penalty pe care l-a anulat după ce a revăzut faza pe monitor.

„Importante sunt cele 3 puncte, chiar dacă jocul a fost echilibrat. Aveam nevoie de victorie, nu conta cum am obţinut victoria. Ne menţinem acolo sus. Nu vreau să mă gândesc dacă suntem în playoff. Dacă nu facem o figură frumoasă la Petrolul, degeaba am câştigat în această seară. Am avut mari emoţii, nu credeam că se poate întâmpla iar la noi aşa ceva. Nu a fost contact din ce am văzut„, a spus Alexandru Mitriţă la digisport.ro.