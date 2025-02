Alianţă împotriva lui Gigi Becali! Dezvăluiri de la întâlnirea dintre Mihai Rotaru şi Dan Şucu: "Ciocul mic" - Antena Sport

Alianţă la cel mai înalt nivel împotriva celor de la FCSB. Mihai Rotaru şi cu Dan Şucu s-au întâlnit, în aeroport, după victoria şi calificarea campioanei în optimile Europa League, contra celor de la PAOK Salonic. Patronul celor de la Rapid l-a întrebat pe Rotaru ce este de făcut, dar răspunsul l-a dezarmat pe milionarul care o conduce şi pe Genoa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Rotaru este extrem de supărat după ce FCSB s-a calificat în optimile Europa League. Nu l-a sunat pe Gigi Becali să-l felicite pentru calificare şi nici măcar nu a citit ştirile despre campioană.

Mihai Rotaru, supărat după calificarea celor de la FCSB

Parcursul european al celor de la FCSB nu l-a încântat deloc pe Mihai Rotaru. Acesta recunoaşte că s-a ofticat. Asta spre deosebire de Dan Şucu. Patronul din Giuleşti la felicitat pe latifundiarul din Pipera. ”Nu i-am dat mesaj lui Gigi! Nu auziți că eu sunt ofticos? Am închis televizoarele, nu am citit presa, nu am citit nimic! Am dat skip peste toate știrile sportive despre FCSB”, a spus patronul Universității Craiova, conform fanatik.ro.

Chiar şi aşa, Rotaru este conştient de performanţa echipei campioane. Mai mult, a dezvăluit discuţia din aeroport avută cu Dan Șucu, patronul echipei giuleştene. ”Nu i-am dat niciun mesaj lui Gigi Becali ca să-l felicit pentru parcursul FCSB-ului în UEFA Europa League. M-am întâlnit în aeroport cu domnul Șucu a doua zi pe aeroport, sâmbătă, și a zis ‘Ce facem cu Gigi?’.

Eu am răspuns ‘Ce să facem? Ciocul mic și să nu mai vorbim, pentru că nu avem ce să facem. Ne uităm și asta este!’”, a mai spus Rotaru, potrivit sursei citate.