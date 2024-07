„Am câștigat meritat!” Dorinel Munteanu, euforic după ce Oțelul a învins-o clar pe FCSB: „Mă încântă” - Antena Sport

Dorinel Munteanu, euforic după ce Oțelul a învins-o clar pe FCSB Dorinel Munteanu, în timpul unui meci/ Profimedia Images Dorinel Munteanu a oferit o reacție clară, după ce Oțelul a învins-o clar pe FCSB, scor 2-0. Gălățenii au urcat pe primul loc în Liga 1, după primele trei etape disputate din acest sezon. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Juri Cisotti și Diego Zivulic au marcat cele două goluri ale Oțelului. FCSB a rămas fără victorie în Liga 1, și este deja cu gândul la duelul cu Maccabi Tel Aviv, care va fi miercuri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Dorinel Munteanu, euforic după ce Oțelul a învins-o clar pe FCSB: „Mă încântă” Dorinel Munteanu s-a declarat mulțumit de jocul echipe sale. Acesta a subliniat că jucătorii săi au ieșit mult mai motivați de la vestiare, la pauză, și au reușit să marcheze și golul secund. De asemenea, fostul internațional a declarat că Oțelul a câștigat pe merit duelul cu campioana României, fiind convins că echipa sa se va mai îmbunătăți pe parcursul sezonului. „Mă bucur pentru băieți că au făcut o partidă bună, excluzând începutul de joc când le-am oferit celor de la FCSB ocazii de înscrie pe niște greșeli care nu prea se mai fac în fotbal. După am echilibrat jocul, am avut contraatacuri rapide. Reclamă

În repriza a doua am ieșit mult mai montați de la cabine, chiar dacă am avut avantaj de 1-0. Am reușit să ne creăm ocazii și să mai înscriem odată. Mă încântă jocul echipei, nu că am învins FCSB. Am câștigat meritat cu campionii României. Le doresc să se califice mai departe în Champions League.

Încet-încet echipa trebuie să fie din ce în ce mai puternică din punct de vedere fizic. Sunt foarte mulți jucători noi care au venit, vreau să se integreze rapid. Am un lot mult mai echilibrat decât anul trecut, am soluții”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

Gigi Becali a anunțat o schimbare majoră în primul 11 la FCSB! Decizia luată după eșecul cu Oțelul

Gigi Becali a anunțat o schimbare majoră în primul 11 la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a declarat, imediat după eșecul cu Oțelul, că William Baeten va deveni titular în locul lui Marius Ștefănescu.

„Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Baeten să îl cunosc. Am fost fraier, o să joc cu el în locul lui Ştefănescu. Ce să fac, îl văd pe Ştefănescu că se uită pe teren? Dai 1.3 milioane pe un jucător şi vezi că el stă pe teren, nu face nimic. Am dat-o în bară şi cu Antwi. Am dat-o în bară şi cu Kiki şi cu Antwi. Am dat-o în bară rău de tot. Îmi vine şi mie să râd de mine. Când îl văd pe Kiki îmi vine şi mie să râd de mine. O repar eu acum, că mai e până în septembrie”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.