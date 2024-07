Gigi Becali a anunțat o schimbare majoră în primul 11 la FCSB! Decizia luată după eșecul cu Oțelul: „Îmi vine și mie să râd!” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat o schimbare majoră în primul 11 la FCSB Gigi Becali, în timpul unui interviu / Hepta Gigi Becali a anunțat o schimbare majoră în primul 11 la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a declarat, imediat după eșecul cu Oțelul, că William Baeten va deveni titular în locul lui Marius Ștefănescu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB și-a menajat titularii în duelul cu Oțelul, pierdut cu 0-2. Campioana se pregătește pentru returul cu Maccabi Tel Aviv, care va fi miercuri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Gigi Becali a anunțat o schimbare majoră în primul 11 la FCSB Gigi Becali l-a criticat din nou pe Marius Ștefănescu, jucător trimis în teren la pauza meciului cu Oțelul. Acesta a transmis că îl va titulariza pe William Baeten în locul mijlocașului transferat de la Sepsi, în această vară. Totodată, Gigi Becali s-a declarat nemulțumit și de transferul lui David Kiki. Acesta a transmis că nici Nana Antwi nu l-a impresionat, jucător care a fost titularizat în meciul cu Oțelul. „Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Baeten să îl cunosc. Am fost fraier, o să joc cu el în locul lui Ştefănescu. Ce să fac, îl văd pe Ştefănescu că se uită pe teren? Reclamă

Dai 1.3 milioane pe un jucător şi vezi că el stă pe teren, nu face nimic.

Am dat-o în bară şi cu Antwi. Am dat-o în bară şi cu Kiki şi cu Antwi. Am dat-o în bară rău de tot. Îmi vine şi mie să râd de mine.

Când îl văd pe Kiki îmi vine şi mie să râd de mine. O repar eu acum, că mai e până în septembrie”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gigi Becali a „distrus” un jucător, după FCSB – Oţelul 0-2 Gigi Becali a „distrus” un jucător, după ce FCSB a fost învinsă de Oţelul, scor 0-2. Patronul campioanei nu a avut milă de Vlad Chiricheş, cel care a greşit decisiv la primul gol marcat de gălăţeni. Gigi Becali a declarat că Vlad Chiricheş a fost cel care a pierdut meciul FCSB-ului. Patronul de la FCSB a transmis că fundaşul a pasat doar la adversar în meciul cu Oţelul. „(N.r. Sunteţi îngrijorat) Ăsta este obiectivul. Nu e nicio îngrijorare, pentru că acolo o să avem fundaşi centrali. Au fost astăzi? Greşeşti o dată, de două ori, de 5 ori, dar tot dai pasă la adversar. Chiricheş, a făcut, a dres, îi mulţumim, dar nu poţi să dai doar pasă la adversar. E adevărat, e jucător valoros Chiricheş, dar e prea lejer, dă pase la adversar, te nenoroceşte. El a pierdut meciul. A mai greşit vreo trei şi îl tot ceartă pe ăla că nu e acolo unde dă el pasa. Într-un fel îl respect, că am făcut lucruri mari cu el, dar nu se poate aşa ceva”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.