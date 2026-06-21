Csikszereda o face praf pe FCSB, după ce a renunţat la transferul lui Ceara: “Lipsă totală de bun-simț!”

Conducerea clubului Csikszereda a criticat-o dur pe FCSB, după ce formaţia patronată de Gigi Becali (67 de ani) a renunţat la transferul lui Anderson Ceara (27 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a explicat că nu îl mai transferă pe brazilian din pricina problemelor medicale ale acestuia.

Csikszereda o atacă pe FCSB, după ce formaţia lui Gigi Becali a renunţat la transferul lui Anderson Ceara: “Îi poate afecta grav cariera”

Conducerea lui Csikszereda, prin preşedintele clubului, Zoltan Szondi (58 de ani), a negat că Ceara ar avea probleme medicale. Szondi a atacat-o pe FCSB.

“În legătură cu transferul lui Anderson Ceara, FK Csíkszereda semnalează mai multe probleme.

Prima este că, după ce FCSB a făcut o ofertă scrisă pentru Anderson, procesul de negocieri a fost perturbat de doi factori foarte derutanți și lipsiți de coerență. Unul este faptul că orice am discutat a apărut în presă aproape imediat, într-o formă distorsionată.