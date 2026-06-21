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Csikszereda o face praf pe FCSB, după ce a renunţat la transferul lui Ceara: “Lipsă totală de bun-simț!”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iunie 2026, 12:43

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Csikszereda o face praf pe FCSB, după ce a renunţat la transferul lui Ceara: Lipsă totală de bun-simț!

Anderson Ceara într-un meci cu FCSB / Sport Pictures

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Conducerea clubului Csikszereda a criticat-o dur pe FCSB, după ce formaţia patronată de Gigi Becali (67 de ani) a renunţat la transferul lui Anderson Ceara (27 de ani).

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FCSB a explicat că nu îl mai transferă pe brazilian din pricina problemelor medicale ale acestuia.

Csikszereda o atacă pe FCSB, după ce formaţia lui Gigi Becali a renunţat la transferul lui Anderson Ceara: “Îi poate afecta grav cariera”

Conducerea lui Csikszereda, prin preşedintele clubului, Zoltan Szondi (58 de ani), a negat că Ceara ar avea probleme medicale. Szondi a atacat-o pe FCSB.

“În legătură cu transferul lui Anderson Ceara, FK Csíkszereda semnalează mai multe probleme.

Prima este că, după ce FCSB a făcut o ofertă scrisă pentru Anderson, procesul de negocieri a fost perturbat de doi factori foarte derutanți și lipsiți de coerență. Unul este faptul că orice am discutat a apărut în presă aproape imediat, într-o formă distorsionată. 

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Al doilea este că, înainte ca cele două cluburi să ajungă la un acord, s-a ajuns la o înțelegere cu agentul jucătorului, ceea ce a îngreunat discuțiile cu alte cluburi, deoarece agentul a favorizat oferta FCSB-ului.

Aceasta este prima parte a poveștii, despre care se poate spune că, în retrospectivă, nu a fost o procedură elegantă din partea clubului din Capitală.

A doua problemă este presupusa inaptitudine a jucătorului, despre care am aflat tot din presă că ar fi motivul medical pentru care FCSB a renunțat la transfer. Și acest lucru arată lipsă totală de eleganță și de bun-simț.

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Faptul că un jucător sănătos este prezentat public ca fiind accidentat îi poate afecta grav cariera. Ne așteptăm la un minim de scuze pentru aceste manevre lipsite de eleganță, cu care nu suntem obișnuiți și cu care nu ne dorim să ne obișnuim”, a declarat Zoltan Szondi, pentru site-ul oficial al clubului Csikszereda.

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