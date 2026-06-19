Prima reacție a lui Anderson Ceara, după ce transferul său la FCSB a picat. Postarea brazilianului

FCSB a decis să nu îl mai transfere pe Anderson Ceara, deși jucătorul brazilian venise la București să semneze contractul și se arătase încântat de venirea în tabăra roș-albastră. Cu puțin timp înainte ca Gigi Becali să facă anunțul care să provoace un șoc în fotbalul românesc, fotbalistul de la Csikszereda a postat o fotografie pe contul său de Instagram, alături de o melodie sugestivă.

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Transferul lui Anderson Ceara la FCSB era ca și făcut, mai ales după ce mijlocașul dreapta venise la București să rezolve ultimele detalii alături de oficialii clubului. Cu toate acestea, mutarea a fost compromisă după ce staff-ul roș-albaștrilor a descoperit că jucătorul ar avea unele probleme în zona meniscului.

Fotografia publicată de Anderson Ceara îniante ca Becali să anunțe că transferul său a picat

Gigi Becali a fost cel care a anunțat vineri seara că Ceara nu va mai veni de la Csikszereda și vă jucătorul se va întoarce la formația ciucană. Cu câteva minute înainte ca patronul de la FCSB să ofere declarațiile respective la televizor, implicit în momentul în care brazilianul știa deja că nu va mai ajunge la roș-albaștri, acesta a postat o fotografie în secțiunea de “Stories” a contului său de Instagram.

Echipat într-un tricou al lui Ronaldo Nazario de la naționala Braziliei, Ceara s-a pozat în sala de forță și a atașat o melodie în limba portugheză al cărei titlu, în traducere, este “Spectacolul trebuie să meargă mai departe“.

Cu transferul la FCSB picat, Anderson Ceara se va întoarce la Csikszereda, unde a ajuns în iarna anului 2024. Sezonul trecut, brazilianul a adunat șapte goluri și opt pase decisive în 40 de meciuri.