"Am pierdut alţi doi jucători, dar nu e o scuză!" Elias Charalambous, mesaj de luptă înaintea derby-ului FCSB - Dinamo - Antena Sport

E un adversar foarte bun, aflat în formă bună și reprezintă fotbalul românesc într-un mod bun. Țelul nostru e să ne prezentăm cât mai bine posibil pe Arena Națională și să încercăm să scoatem un rezultat bun.

Am zis-o și înainte, simt că FCSB e gata pentru lucruri foarte bune sezonul ăsta. A fost opinia mea încă de acum câteva luni, când nu era într-o formă bună, dar am văzut că are caracter și calitate”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.