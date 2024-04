Andrei Ivan s-a descătuşat după ce a dat primul gol după 8 luni: "Sper să marchez în fiecare meci!" Ce a spus de Gâlcă - Antena Sport

Andrei Ivan s-a descătuşat după ce a dat primul gol după 8 luni. Ivan speră ca acesta să fie un nou început şi să marcheze pe bandă rulantă pentru Unversitatea Craiova.

Ivan a marcat cu Sepsi primul gol după o pauză de 8 luni, la primul meci cu Gâlcă antrenor. Cei doi au lucrat şi naţionala U17 a României.

„Cred că cu Hermannstadt sau cu Poli Iaşi am dat ultimul gol. Sunt bucuros pentru gol, victorie şi locul 2. Ofensiv am arătat bine, am ratat multe ocazii, puteam să marcăm mai multe goluri. Am mai lucrat cu Mister şi la echipa naţională U17, avem nevoie de puncte şi sper să ne batem la podium. Depindem doar de noi, trebuie să ne câştigăm meciurile. Sper să marchez în fiecare meci şi să îmi ajunt echipa să luăm cele 3 puncte„, a spus Andrei Ivan la digisport.ro.