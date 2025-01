Andrei Nicolescu a anunţat noi transferuri la Dinamo: "Finalizăm negocierile!" Apelul făcut către suporteri - Antena Sport

(n.r. E un nou început pentru tine?) În Antalya am spus că vreau să revin la nivelul meu obișnuit. Acum sunt bine, trebuie să fiu pregătit să joc în astfel de meciuri. Cel mai important este că am câștigat, mai puțin important că am marcat eu.

(n.r. Puteți să câștigați titlul?) Noi trebuie să arătăm pe teren că ne merităm locul de play-off. Noi nu vrem să vorbim despre campionat. Luăm fiecare meci în parte, să ajungem în play-off și mai vedem.”, a spus Hakim Abdallahh la digisport.ro.