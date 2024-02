Andrei Nicolescu a atacat arbitrajul după CFR Cluj - Dinamo 4-0: "Trebuie să fluiere fault!" - Antena Sport

A fost sigur fault! Atac întârziat, cu genunchiul. Ce avantaj să se lase? S-a pierdut mingea imediat, am fost scos din joc! Nu mai vreau să comentez, asta e.

Rezultatul este cam dur, nu am făcut un meci rău astăzi. Ne-au prins pe niște contre, faze fixe. Am fost descfăcuți, asta e. Lupta noastră nu e cu CFR, noi ne luptăm cu echipele din play-out.

Am avut și absenți astăzi, sperăm ca la meciul viitor să fie apți de joc. Trebuie să ștergem cu buretele ce a fost astăzi și să aducem puncte.

Suporterii au fost alături de noi, le mulțumesc! Oriunde jucăm e ca și cum am juca acasă. Le mulțumesc și sper că îi vom face fericiți”, a spus Răzvan Patriche, la digisport.ro.

De asemenea, Gabriel de Moura a spus că echipa lui Adrian Mutu este puternică și că Dinamo ar trebui să se gândească la următoarele meciuri.

„CFR e o echipă foarte bună. Am început meciul bine, am avut ocazii, însă am început să pierdem teren. Ei au controlat meciul. În repriza a 2-a am luat un gol, din păcate, iar lucrurile s-au complicat. Asta este. Rezultatul a fost dur, 0-4. Mâine este o altă zi. În 3 zile avem un meci acasă, foarte important pentru noi. Mergem mai departe.

În prima repriză am început foarte bine, am controlat jocul pentru câteva minute. CFR are calitate, a fost ce a fost. Suporterii lui Dinamo sunt peste tot. E important să stea lângă noi acum. Cred că e sold out deja pentru următorul meci, de pe Arcul de Triumf. Trebuie să jucăm cu capul sus.