Andrei Nicolescu face revoluţie la Dinamo! Câţi jucători îi va aduce lui Zeljko Kopic: "Dinamo nu are bancă" - Antena Sport

Dinamo se va schimba radical din sezonul viitor. Oficialul „câinilor”, Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo va aduce o echipă întreagă în pauza dintre sezoane. Asta pentru că vrea ca echipa lui Zeljko Kopic să treacă la un alt nivel.

12 jucători va aduce Dinamo după finalul acestui sezon. Zeljko Kopic a calificat echipa în play-off, dar acolo rezultatele sunt extrem de slabe. Dinamoviştii au trei înfrângeri în 3 partide.

Andrei Nicolescu anunţă revoluţia la Dinamo

Chiar dacă spune că Dinamo va aduce 12 jucători, Andrei Nicolescu anunţă clar. Nu se va schimba strategia la Dinamo. „Cifra e destul de mare de jucători de care avem nevoie 10-12 jucători. Avem un nucleu. Dinamo nu are bancă. Această cifra nu e chiar atât de mare dacă ne gândim la ce spuneţi de atâtea luni. Avem un nucleu de jucători. Vrem un lot competitiv pe toate posturile. Să avem câte două opţiuni similare daca nu identice.

Strategia nu se schimbă deloc, dar aşa cum anul trecut am încercat să devenim mai buni ca anul ăsta, anul viitor vom face tot ce ţine de noi să fim mai buni ca anul acesta. Am spus-o de mai multe ori că noi abordăm fiecare meci ca să îl câştigăm. Sunt anumiţi factori interni şi externi care duc la rezultatele acestea nu are rost să mai vorbim”, a spus Nicolescu.

Oficialul celor de la Dinamo nu s-a oprit aici. Le-a cerut jucătorilor rezultate în acest play-off. Momentan, Dinamo e abia pe locul 6, cu 3 înfrângeri în 3 meciuri disputate din acest play-off. „E o presiune pozitivă pentru rezultat şi pentru că avem posibilitatea să jucăm astfel de meciuri, să învăţăm din ele. Să câştigăm experienţă. Doar astfel de meciuri devin mai buni. Am văzut un pic prea multă presiune. Au luat decizii neinspirate la meciul cu FCSB. Sunt jucători foarte tineri care voiau sa arate mai mult decât pot.