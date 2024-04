"Asta mă şochează!" Mihai Stoica asigură că Gigi Becali nu a ordonat schimbarea lui Eduard Radaslavescu: "Cum adică umilit?" - Antena Sport

Reclamă

„Chestia asta cu Radaslavescu mă şochează. N-a fost nimeni umilit, cum n-a fost nici Kiki în minutul 27 la meciul din ianuarie, nici Baravykas schimbat în minutul 35 de Sîrbu, la partida de pe 29 ianuarie 2023. Sunt decizii tehnico-tactice, noi aveam foarte mari probleme cu Radaslavescu.

Creţu, în mod normal nu trebuia să joace, avea probleme medicale, n-a putut, trebuia făcută o schimbare urgent, se crea o superiortate în partea dreaptă a defensivei noastre. Când a intrat Octavian Popescu e clar că nu mai putea să urce Dussaut, este un jucător dezechilibrant, ultimele 30 de minute foarte bune.

Cum adică umilit, ce chestie? N-a dictat schimbarea, a fost o decizie luată în timpul meciului, astea au fost discuţiile noastre, decizia noastră, am discutat <<ce facem, avem probleme, trebuie să acţionam>>. Nu există nicio schimbare fară să discutam în prealabil, nu există aşa ceva, a fost o decizie luată de noi. Elias, Pintili şi cu mine, şi Gigi, care spune da sau nu.

Cum adică de ce vedem imaginile, ce? Că e nervos jucătorul? Bineînţeles că lui i-a picat prost şi jucătorii s-au dus să îl încurajeze, ceea ce este complet normal, dar care e umilinţă? E un copil de 19 ani, normal că în momentul când te schimbă în minutul 28 nu iţi pică bine, care e problema?

MM: „Mie trebuie să îmi explice specialiştii care văd umilinţă de ce nu e umilinţă la Kiki, la Baravykas?”

Orice jucător e nervos, a fost nervos Papeau când a ieşit? I-a convenit schimbarea? Lui Braun? Nu i-au umilit, nu, fiindcă au fost schimbaţi în repriza secundă. Mie trebuie să îmi explice specialiştii care văd umilinţă de ce nu e umilinţă la Kiki, la Baravykas?

Şi care e problema? Dacă e Hagi la mijloc, poate să iasă jucător în minutul 28 fară să fie umilit, exact aici vreau să am dreptate, nu este nicio umilinţă. Schimbarea rămâne schimbare, un jucător ieşit în minutul 28 este un jucător care nu şi-a îndeplinit sarcinile de joc. Trebuia făcută schimbare. Dacă Radaslavescu rămânea în teren puteam să avem probleme, daca era 1-0 pentru ei aveam probleme foarte mari. Am spus, Creţu nu era 100%, nici Lixandru care era în zona aia nu era foarte bine, nu puteam să îi schimbăm şi pe Creţu şi pe Radaslavescu. Creţu nu mai putea, în momentul în care tu, Radaslavescu, nu cobori cu Dussaut, avem probleme mari. Nu era problemă de minge pierduta, era problema să vina la om. A fost schimbat un jucător, repet, care nu era bine, a intrat unul care a fost foarte bine şi s-a castigat cel mai important meci din acest an care a fost până acum„, a declarat Mihai Stoica la orangesport.ro. Gigi Becali l-a distrus pe Eduard Radaslavescu, după Farul – FCSB 0-1 Gigi Becali a răbufnit şi l-a făcut praf pe Eduard Radaslavescu, după meciul cu Farul. Acesta a transmis că mijlocaşul a avut o evoluţie extrem de modestă, acesta fiind motivul pentru care a fost schimbat după doar 28 de minute. De asemenea, latifundiarul din Pipera a glumit şi a transmis că regulamentul i-a permis să-l schimbe pe Radaslavescu. „Am 66 de ani, te plătesc, eşti angajatul meu. Voi aveţi altă mentalite, de asta de haos. Dacă eu am dat la ora asta cam 25 de milioane de euro, cineva vine să îmi spună mie? Am dat telefon la Ligă şi la Federaţie, mi-a zis Burleanu că pot face schimbare. Da. Avem de luat un campionat, nu vorbim de respectul la jucători. Nu vorbim că stai puţin că îl supărăm pe Radaslavescu. Permite regulamentul? Da. Lasă înjurătura, mă interesa pe mine înjurătura lui. Dar comenta, da. Dacă nu juca nimic. Aici trebuiau schimbaţi vreo 5. Dacă a pierdut toate mingile, toate! Ei nu ştiu? Le-a spus şi Meme. Dacă a pierdut toate mingile, toate! Ei nu ştiu? Le-a spus şi Meme. Radaslavescu le-a piedut pe toate. A fost o discuţie cu cine jucăm, cu Radaslavescu sau cu Tavi. Eu l-am impus. Ei l-au impus pe Chiricheş, dar Radaslavescu a jucat pentru că Tavi a fost foarte slab sezonul trecut. Ei au vrut cu Tavi şi eu mă simţeam vinovat faţă de ei. Permite regulamentul să schimb, nu pentru că pot! Aici e vorba de regulament respectat, nu că dictez eu! Reclamă

Radaslavescu trebuia schimbat din minutul 15, dar am zis să îl mai lăsăm puţin. Nu contează, permite regulamentul? Ce am făcut eu? Am respectat regulamentul! Eu ştiu ce am făcut azi, respect regulamentele şi legile! Pentru că l-au consolat, mă bucur, înseamnă că îl iubesc. E adevărat, e supărat Radaslavescu, dar regulamentul permite!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

