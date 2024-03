Gigi Becali l-a distrus pe Eduard Radaslavescu, după Farul - FCSB 0-1: "De asta l-am schimbat!" Contre cu Ilie Dumitrescu - Antena Sport

Radaslavescu trebuia schimbat din minutul 15, dar am zis să îl mai lăsăm puţin. Nu contează, permite regulamentul? Ce am făcut eu? Am respectat regulamentul! Eu ştiu ce am făcut azi, respect regulamentele şi legile! Pentru că l-au consolat, mă bucur, înseamnă că îl iubesc. E adevărat, e supărat Radaslavescu, dar regulamentul permite!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Ce a declarat Ilie Dumitrescu, despre Gigi Becali

Ilie Dumitrescu a transmis un mesaj clar despre Gigi Becali, atunci când a fost întrebat despre momentul în care Eduard Radaslavescu a fost schimbat în minutul 28 al duelului cu Farul. „Mister” a transmis clar că patronul de la FCSB nu poate fi schimbat şi el decide totul la echipa sa.

„Gigi impune respect. La modul: ‘Sunt deciziile mele’. El a dat ordin (n.r. să fie schimbat Eduard Radaslavescu) prin minutul 20. Radaslavescu putea fi schimbat încă din minutul 22, dar a durat până s-a pregătit jucătorul de pe margine. Nu există psiholog să-l schimbe pe Gigi. Un lucru este cert!

Noi vorbim de jucători şi antrenorul execută? Cum?! Eu vă spun filosofia jucătorilor… s-au dus şi i-au spus că le pare rău. Mai ţineţi minte când îl schimba pe Coman după 45 de minute?

Jucătorii nu au nicio treabă. Nu există cineva să îl schimbe pe Gigi Becali! Atunci ce ne mai miră?”, a declarat Ilie Dumitrescu la digisport.ro.

Farul – FCSB 0-1

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.

Fundaşul bucureştenilor Vlad Chiricheş a revenit pe teren după o absenţă de şapte luni. Ultimul său meci a fost jucat la 28 august 2023, în deplasare, la Arad, cu UTA. Prima repriză nu s-a remarcat prin ocazii mari ale vreuneia dintre cele două formaţii, ci prin schimbarea lui Radaslavescu, după nici o jumătate de oră de joc.