"Asta trebuie să facem contra lui!" Gică Hagi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Dan Petrescu! Ce a spus despre Alibec - Antena Sport

Gică Hagi a răbufnit după UTA – Farul 1-1: „E penalty clar, s-a văzut din tribună”

Gică Hagi a răbufnit după UTA – Farul 1-1 şi l-a acuzat pe Marcel Bîrsan că a arbitrat împotriva echipei sale. Regele a cerut un penalty după o oră de joc, în urma unui presupus fault la Bălaşa, primind şi cartonaşul galben.

„Să mă aștept la ceva mai mult din partea arbitrului sau a noastră? Eu zic că am făcut ce a trebuit, am venit în deplasare la UTA, o echipă bună făcută de Mircea, am condus jocul, am avut ocazii, am depus presiune, dar să nu dai penalty la Bălașa e… chiar ne ia… e prea mult! Eu așa cred.

Ce să analizeze? E penalty, s-a văzut din tribună! L-a ținut, a dat cu capul și aia a fost. Cine sunt eu să cer explicații? Eu sunt doar un antrenor, dar când îl vezi că e clar… cu FCSB am primit în ultimul minut penalty. Nu a ieșit, nu a zis nimeni nimic. Tot timpul câte 2 minute pauză, dacă a făcut arbitrul semn de ce a iuțit jocul adversarul.

Atunci să jucăm la 2-3 minute. Ce să facem? Știam că întâlnim o echipă foarte bună acasă, publicul chiar e fantastic, își încurajează echipa. Lăsând la o parte tranziția negativă, da, am ținut jocul sus, am fost și eu inspirat când l-am trimis pe Dican sus și a dat cu capul”, a spus Hagi, după meciul de la Arad, la digisport.ro.